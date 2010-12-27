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Эксперт: сроки начала нового кредитного цикла в России зависят от действий ЦБ
Вчера, 18:11
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TretyakovaS
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Эксперт: сроки начала нового кредитного цикла в России зависят от действий ЦБ

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Заявление главы МЭР Максима Орешкина о начале длинного кредитного цикла основывается на фундаментальном предположении о том, что низкая инфляция ведет к низкой ключевой ставке, доступным кредитам и развитию экономики, но ЦБ придерживается другого подхода. Такое мнение высказал замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.

Накануне министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил ситуацию в экономике страны с экономикой США 80-х годов прошлого века, когда вслед за достижением низкой инфляции начался длинный положительный кредитный цикл. По его словам, снижение инфляции и процентных ставок будут подогревать инвестиционную активность в ближайшие годы. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

По мнению замдиректора Института актуальной экономики Ивана Антропова, заявление Орешкина основывается на предположении о том, что низкая инфляция ведет к низкой ключевой ставке, доступным кредитам и развитию экономики, однако Банк России, в свою очередь, придерживается другого подхода.  

Теги: новости россии , новости экономики , центральный банк
Категории: Новости России

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