Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре снизилась до 9,68%

В сентябре было выдано 107 тысяч ипотечных кредитов на 239,2 миллиарда рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября снизилась на 0,23 процентных пункта – до 9,68% годовых. Об этом стало известно из статистики Банка России.

В сентябре было выдано 107 тысяч ипотечных кредитов на 239,2 миллиарда рублей, что на 1,3% больше, чем в августе. Всего с начала текущего года выдали 889,4 тысячи ипотечных кредитов, что на 13,7% меньшем, чем годом ранее.

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь – сентябрь 2019 года достиг 7,2 трлн рублей. Просроченная задолженность составляет 72,8 млрд рублей.

Ранее в России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых.

Видео: YouTube/ CareerOneStop