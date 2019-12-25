Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что Среднеохтинский проспект перекроют с 16 июня из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В ведомстве отметили, что движение ограничат по Среднеохтинскому проспекту на участке от Красногвардейской площади до Пискарёвского проспекта.

Причина ограничений — ремонт трамвайных путей от ООО "СК "Орион плюс".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург для участия в военно-морском параде направились катера Северного флота.

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