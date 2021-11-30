Среднеохтинский проспект осветили 145 светодиодных фонарей

На Среднеохтинском проспекте, который проходит от Красногвардейской площади до Апрельской улицы, завершена замена традиционных натриевых светильников на 145 фонарей нового поколения. На объекте протяжённостью чуть более 2 км замена сетей и опор не потребовалась, рассказали в Комитете по энергетике.
Светодиодные светильники долговечные и энергоэффективные. Новый фонарь мощностью 150 Вт позволит добиться уровня освещенности магистрали, сопоставимого с 250-ваттной натриевой лампой.
В 2024 году в Красногвардейском районе запланировано заменить еще более 1 100 устаревших светильников, в том числе на проспектах Косыгина и Энтузиастов.
Ранее на Бестужевской улице обновили освещение.
Видео: Комитет по энергетике
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