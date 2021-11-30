Среднеохтинский проспект осветили 145 светодиодных фонарей

Светодиодные светильники долговечные и энергоэффективные.

На Среднеохтинском проспекте, который проходит от Красногвардейской площади до Апрельской улицы, завершена замена традиционных натриевых светильников на 145 фонарей нового поколения. На объекте протяжённостью чуть более 2 км замена сетей и опор не потребовалась, рассказали в Комитете по энергетике.

Светодиодные светильники долговечные и энергоэффективные. Новый фонарь мощностью 150 Вт позволит добиться уровня освещенности магистрали, сопоставимого с 250-ваттной натриевой лампой.

В 2024 году в Красногвардейском районе запланировано заменить еще более 1 100 устаревших светильников, в том числе на проспектах Косыгина и Энтузиастов.

Ранее на Бестужевской улице обновили освещение.

Видео: Комитет по энергетике