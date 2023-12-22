Среди арестованных за убийства в 90-х в Петербурге оказался начальник отдела УФНС

Напомним, вечером 7 марта Октябрьский районный суд Петербурга предъявил обвинение пятерым петербуржцам, которые были причастны к ряду убийств в 90-х.

Во время рассмотрения ходатайства СК РФ по Петербургу об арестах пятерых подозреваемых в совершении убийств в 90-х один из фигурантов – Дмитрий Васильев – признался, что является начальником отдела Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по городу. Об этом пишет "Фонтанка".

Напомним, вечером 7 марта Октябрьский районный суд Петербурга предъявил обвинение пятерым петербуржцам, которые были причастны к ряду убийств в 90-х. Их задержали накануне. По версии следствия, фигуранты участвовали в убийстве 51-летнего криминального авторитета и его девушки.

На вопрос судьи о месте работы Дмитрий Васильев ответил: "Начальник отдела Управления Федеральной налоговой службы по городу Санкт-Петербургу". На сайте ведомства это подтверждается. В суде фигурант не признал свою вину, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее правоохранители задержали 61-летнего "главаря" банды и двух его подельников – 54-летнего и 52-летнего мужчин. Обвиняемые в 1997 году жестоким образом расправились со своими же "коллегами по цеху". Жертвами стали молодые "бригадиры" в возрасте 23 и 24 лет, которые входили в ту же преступную группу. Между участниками произошел конфликт из-за кражи денег из "общака", в результате чего мужчин застрелили. Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки.

Фото: Piter.TV