Появилось видео задержания преступной группировки в Петербурге

В Петербурге ФСБ задержала группировку преступников.

В Петербурге задержали преступную группировку, члены которой подозреваются в похищении человека и разбое. ФСБ опубликовала видеозапись, на котором показан момент задержания.

Сотрудники Следственного Комитета и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти и уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и области задержали семерых участников преступной группировки.

Правоохранительный органы установили, что с 2017 года бандиты совершали разбой, похищали людей, а также занимались вымогательством имущества. Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека и разбое.

Как полагает следствие, злоумышленники напали на предпринимателя в ресторане и потребовали от него 500 тысяч рублей. При этом участники группировки грозили убить жертву в случае отказа. Известно, что мужчина подвергся физическому насилию в подземном паркинге, а также лишился автомобиля, который стоил 1 млн 180 тысяч рублей. Позже пострадавшего поместили в машину, и заставили его позвонить родственникам, чтобы тот потребовал 150 тысяч рублей за выкуп.

Видео: ФСБ