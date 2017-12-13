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Появилось видео задержания преступной группировки в Петербурге

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В Петербурге ФСБ задержала группировку преступников.

В Петербурге задержали преступную группировку, члены которой подозреваются в похищении человека и разбое. ФСБ опубликовала видеозапись, на котором показан момент задержания.

Сотрудники Следственного Комитета и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти и уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и области задержали семерых участников преступной группировки. 

Правоохранительный органы установили, что с 2017 года бандиты совершали разбой, похищали людей, а также занимались вымогательством имущества. Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека и разбое. 

Как полагает следствие, злоумышленники напали на предпринимателя в ресторане и потребовали от него 500 тысяч рублей. При этом участники группировки грозили убить жертву в случае отказа. Известно, что мужчина подвергся физическому насилию в подземном паркинге, а также лишился автомобиля, который стоил 1 млн 180 тысяч рублей. Позже пострадавшего поместили в машину, и заставили его позвонить родственникам, чтобы тот потребовал 150 тысяч рублей за выкуп. 

Видео: ФСБ

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Происшествия

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