Надвигается мгла: среда в Выборге начнется с затяжных туманов

Метели с мокрым дождем и гололед также никто не отменял.

Завтра, 13 февраля, в Выборге синоптики прогнозируют повышенную туманность с незначительными прояснениями, а также повышение температуры воздуха. При этом столбики термометров могут подняться до -3 градусов.

Метели с мокрым дождем также никто не отменял в эту среду. Поэтому жителям региона не стоит уповать на улучшение погодных условий. Напротив, необходимо подготовиться к выпадению осадков и повышенной влажности воздуха.

Несмотря на повышение температуры, одеваться следует также тепло, советуют ведущие медики области. Так как, по их мнению, подобная погода непредсказуема и обманчива. Именно при таких климатических условиях проще всего заболеть простудными и вирусными заболеваниями, в том числе и гриппом, свирепствующим в регионе.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха 13 февраля составит -3...-8 градуса днем и 10...-15 градусов ночью. Ночью ожидается северо-западный ветер порывами 6-11 м/с, днем - западный, юго-западный 3-8 м/с.

Отдельное внимание стоит уделить и автомобилистам, так как видимость на дорогах при таком тумане будет чрезвычайно низкой.