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Сразу три компании подали иск о банкротстве "Метростроя"
Сегодня, 17:00
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IRINA_CHALKINA

Сразу три компании подали иск о банкротстве "Метростроя"

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ЗАО "АБЗ-Дорстрой" намерено обратиться в арбитраж с заявлением о признании банкротом ОАО "Метрострой".

В среду, 3 октября, стало известно о том, что ЗАО "АБЗ-Дорстрой" намерено подать иск к ОАО "Метрострой". Об этом сообщает "Фонтанка".

Также московская компания "Зитрон" намерена добиться через суд признания "Метрострой" банкротом. Кроме того, управляющий компании "Метробетон" подал аналогичный иск в суд.

Ранее Сбербанк заявил о подаче иска к петербургской компании. В банке заявили, что они готовы к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке. По словам представителя Сбербанка, строительная компания длительное время не исполняет своих обязательств. 

Ранее мы сообщали о том, что в четверг 3 октября в Петербурге откроют новые станции метро "фиолетовой" ветки.

Фото:pixabay

 

 

Теги: метрострой, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Минус
Звонков Роман
Сегодня 17:43

Ни один банк не будет прощать долги. Правильно делают, что борются за свои права. И в первую очередь надо найти тех, из-за кого эти долги и образовались.

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