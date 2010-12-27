Сразу три компании подали иск о банкротстве "Метростроя"

ЗАО "АБЗ-Дорстрой" намерено обратиться в арбитраж с заявлением о признании банкротом ОАО "Метрострой".

В среду, 3 октября, стало известно о том, что ЗАО "АБЗ-Дорстрой" намерено подать иск к ОАО "Метрострой". Об этом сообщает "Фонтанка".

Также московская компания "Зитрон" намерена добиться через суд признания "Метрострой" банкротом. Кроме того, управляющий компании "Метробетон" подал аналогичный иск в суд.

Ранее Сбербанк заявил о подаче иска к петербургской компании. В банке заявили, что они готовы к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке. По словам представителя Сбербанка, строительная компания длительное время не исполняет своих обязательств.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг 3 октября в Петербурге откроют новые станции метро "фиолетовой" ветки.

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