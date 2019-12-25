Дроны пролетели около Крыма и исследовали акваторию Черного моря.

Сразу два беспилотника США проследили за военной активностью России в Крыму. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Военный обозреватель". По информации источника, днем 24 апреля разведку территории провели два высотных разведывательных беспилотника RQ-4A Global Hawk, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил США. Дроны пролетели над крымским полуостровом, а затем - над акваторией Черного моря.

В СМИ опубликованы фотографии, на которых показана траектория движения иностранных беспилотников. Сведений о том, откуда вылетели беспилотники, нет.

Напомним, что в конце апреля стратегический БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk также провел разведывательный полет около воздушного пространства Крыма. Это произошло во время того, как российские военные объявили о временном закрытии территории для полетов. Тогда местные СМИ заявили, что дрон вылетел с авиабазы, расположенной на Сицилии. Он пролетел у морской границы полуострова на высоте 15 тысяч метров, а также над Краснодарским краем.

Леонков пояснил, почему крымская ПВО не сбила RQ-4B Global Hawk.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Военный обозреватель