Аналитики подсчитали средней чек в салонах красоты в Петербурге

Средний чек салонов красоты в марте в Петербурге составил 2282 рубля, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Посещать салоны петербуржцы стали гораздо чаще, чем в 2020. К такому выводу пришли аналитики IT-компании "Эвотор".
Среднее число чеков выросло на 30% по сравнению с прошлым годом и на 7% по сравнению с 2019. Также горожане стали активнее ходить в фитнес-центры, чем в 2020. Это можно объяснить начавшейся тогда пандемией. Но при этом нынешний показатель на 36% ниже, чем был в 2019. Средний чек в фитнес-центрах достиг 2166 рублей.
Напомним, что работа фитнес-центров и салонов красоты в Петербурге сейчас разрешена, но с соблюдением условий — использованием СИЗ (кроме тренировки) и социальной дистанции.
Фото: pixabay.com
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