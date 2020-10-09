Аналитики подсчитали средней чек в салонах красоты в Петербурге

Горожане посещают салоны чаще, чем в 2019.

Средний чек салонов красоты в марте в Петербурге составил 2282 рубля, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Посещать салоны петербуржцы стали гораздо чаще, чем в 2020. К такому выводу пришли аналитики IT-компании "Эвотор".

Среднее число чеков выросло на 30% по сравнению с прошлым годом и на 7% по сравнению с 2019. Также горожане стали активнее ходить в фитнес-центры, чем в 2020. Это можно объяснить начавшейся тогда пандемией. Но при этом нынешний показатель на 36% ниже, чем был в 2019. Средний чек в фитнес-центрах достиг 2166 рублей.

Напомним, что работа фитнес-центров и салонов красоты в Петербурге сейчас разрешена, но с соблюдением условий — использованием СИЗ (кроме тренировки) и социальной дистанции.

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