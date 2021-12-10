Спрос на психологов по всей стране вырос на 111%

С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии.

В четверг, 3 марта, эксперты hh.ru проанализировали российский рынок труда и выяснили, что за последний месяц работодатели по всей стране повысили спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии по сравнению с началом 2021 года на 111%.

Так, с начала февраля было размещено более 500 вакансий для психологов и других специалистов в этой сфере. По сравнению с началом 2021 года спрос на психологов в целом по стране вырос на 111%.

В психологах нуждаются больше всего в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Красноярском крае. Специалистов ищут образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

В среднем психологи зарабатывают 38 тыс. рублей. В регионах СЗФО психологам в среднем готовы платить чуть больше – около 43 000 рублей в месяц.

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