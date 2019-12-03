В Петербурге в четыре раза вырос спрос на психологов и конфликтологов

Такие специалисты были востребованы и в период самоизоляции.

В первом квартале текущего года в Петербурге вырос спрос на услуги психологов, конфликтологов и медиаторов. Как и по всей России, скачок составил 400% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что во время самоизоляции специалисты службы медиации Городского центра "КОНТАКТ" продолжили работу в дистанционном формате, а почти в середине августа смогли вернуться к очному общению с клиентами. С апреля по июль в службу позвонили более 150 раз, 89 заявок касались отношений между родителями и детьми, 45 – конфликтов между родителями, 28 – внутриличностных и иных конфликтов. Специалисты отметили, что в пандемию вырос уровень конфликтности между людьми из-за нахождения в замкнутом пространстве.

С начала года сотрудники Центра рассмотрели две сотни личных обращений, провели 500 консультаций, часть из которых прошла в дистанционном режиме. Также отмечается, что к работе приступили и специалисты Центра урегулирования конфликтов "КОНТАКТа", который был создан в этом году.

Ранее мы рассказывали, что на улице Оптиков открылась новое отделение женской консультации.

Фото: pixabay