На улице Оптиков открылась новое отделение женской консультации

Учреждение сможет принимать до 150 человек в смену.

В Приморском районе Петербурга открылось новое отделение женской консультации (ЖК), вошедшее в структуру ЖК №40. Как сообщили в пресс-службе Смольного, учреждение начало работу на улице Оптиков.

Отделение ЖК стало одним из 11 соцобъектов в районе, выкупленных городом в прошлом году за счет средств федерального бюджета. Учреждение оснастили современной аппаратурой, на закупку которого потратили 38,7 млн рублей, специалисты ведут прием пациенток по бережливому стандарту.

Отмечается, что ЖК может принимать 150 человек в смену и свыше 60 тысяч пациентов за год. Прием ведут пока семь специалистов направлений гинекологии, онкологии, маммологии и других, потом их число вырастет до 30. По полису ОМС женщины смогут бесплатно пройти в отделении раннюю диагностику онкозаболеваний, подготовиться к процедуре ЭКО или выявить пороки развития у плода.

Ранее мы сообщали, что больница имени Семашко в Пушкине начала принимать плановых пациентов.

Фото: pixabay