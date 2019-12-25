Спрос на электросамокаты в Петербурге вырос в четыре раза

Также горожане стали чаще покупать гироскутеры, электроскутеры и моноколеса.

С июня по сентябрь 2020 года в Петербурге спрос на электротранспорт подскочил в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса "Авито".

Самым популярным видом транспорта у петербуржцев стал электросамокат. Затем идут гироскутеры, электроскутеры и моноколеса.

В целом по России спрос на электротранспорт вырос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом. Самый большой рост зафиксирован в Красноярске и Тюмени – в 4,9 и в 4,2 раз соответственно. В Москве за этот период времени этот вид транспорта стали покупать в 3,4 раз чаще.

Аналитики считают, что на рост спроса повлияла пандемия коронавируса. Передвижение на электросамокатах или гироскутерах позволяет людям сократить использование общественного транспорта и минимизировать риски заражения.

Цены на электротранспорт подросли вслед за спросом. Ценник в среднем увеличился на 18% - до 10 503 рублей.

Ранее мы писали, что в ЦПКиО запретили кататься на электросамокатах.

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