При худшем сценарии пик заражений коронавирусм придётся на ноябрь.

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России. Его следует ожидать через две-три недели. Так считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова передают "РИА Новости".

Эксперт отметил, что модельный анализ показал три возможных сценария в развитии ситуации с распространением COVID-19 в России. Благоприятный говорит о том, что через неделю количество новых и летальных случаев начнёт падать.

Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели. Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований

При худшем сценарии пик заражений коронавирусм придётся на ноябрь.

Тавадян считает, что причин для введения жёстких ограничений не видит, так как их не будут соблюдать 80% от всех граждан. Только при таком показателе меры считаются эффективными.

Ранее было названо количество свободных коронавирусных коек в Петербурге.

Фото: pixabay.com