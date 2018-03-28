Петербуржец взял серебро Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Шорт-трекист преодолел на соревнованиях дистанцию в полтора километра за 2 минуты 25,074 секунды.

Шорт-трекист Владимир Балбеков взял серебро в заезде на дистанцию 1500 метров. Это первая медаль в копилке российской сборной на этих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

Спортсмен является воспитанником школы № 357 Приморского района "Олимпийские надежды". Он преодолел на соревнованиях дистанцию в полтора километра за 2 минуты 25,074 секунды.

Лидером этого забега стал венгерский шорт-трекист Аттила Талабош. Его результат – 2 минуты 24,975 секунды. Третьим пришел турецкий спортсмен.

В Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019 участие принимают 14-18 летние лыжники, фигуристы, хоккеисты, сноубордисты и так далее. Фестиваль проходит в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина).

Фото: пресс-служба администрации Приморского района