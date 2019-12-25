Спортшкола в Пушкине будет занимать новое здание

Старое здание школы 1973 года постройки будет снесено.

Получила развитие ситуация с судьбой здания спортивной школы олимпийского резерва в Пушкине. Оно располагалось в доме 1973 года постройки на Ленинградской улицы. Как сообщили 19 июня в пресс-службе правительства Петербурга, старое аварийное здание будет снесено, а новое построят за счет бюджета города.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил по итогам рабочего визита в Пушкинский район. Проект нового здания получил положительное заключение экспертизы. Появилась и подрядная организация, с которым город сейчас заключает госконтракт. Строительство нового здания планируется завершить в 2022 году.

Первый спортивный бассейн появится в Пушкине под крышей другого будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.

Фото: gov.spb.ru