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Первый спортивный бассейн появится в Пушкине
Сегодня, 21:53
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Первый спортивный бассейн появится в Пушкине

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В новом спорткомплексе таких бассейнов будет два – детский и на 25 метров.

Первый спортивный бассейн появится в Пушкине под крышей будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадку будущего сооружения на Ленинградской улице в Пушкине посетил губернатор Северной столице Александр Беглов.

Этот спортивный бассейн будет первым в районе – раньше плавать можно было только в бассейнах при школах, отмечает губернатор. Строителям поставлена задача максимально ускорить сроки возведения, чтобы ввести объект до нового года.

В комплексе должны быть два бассейна - 25-метровый и детский, зал для "сухого" плавания и зал для занятий физкультурой. Предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями – специальное оборудование для спуска и подъема из бассейна.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что новую поликлинику в Шушарах планируют открыть в 2021 году. Об этом заявил губернатор Петербурга, осматривая здание строящегося медучреждения на Валдайской улице. Поликлиника, функционирующая в микрорайоне в настоящее время, станет полностью детской. Так в конце года Шушары получат сразу две поликлиники.

Фото: Pixabay

Теги: бассейн, пушкин, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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