Легендарный комплекс "Динамо" вновь открыт для тренировок гимнастов

В гимнастическом комплексе будут тренироваться более 200 спортсменов всех возрастов и устраивать городские соревнования по спортивной гимнастике и аэробике.

В Красногвардейском районе после реконструкции открылся гимнастический комплекс "Динамо". Он был построен в 1972 году для подготовки советских гимнастов к XXII летним Олимпийским играм в Москве. Здесь тренировались олимпийские чемпионы по гимнастике Александр Дитятин, Алексей Немов и мастера спорта международного класса.

Здесь всегда было приятно тренироваться, потому что в мое время, да и сейчас были постоянные сборы: перед соревнованиями, иногда приходилось на месяц уезжать. И конечно, когда приезжал в родные стены, здесь ждали друзья, товарищи, молодые гимнасты, которые расспрашивали про то, где я был, про показательные выступления, выступления на Чемпионатах мира. Александр Дидятин, советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион

Почти за 50 лет функционирования снаряды и залы пришли в негодность – в 2019 году город выкупил здание для ремонта. Теперь новый комплекс принадлежит спортивной школе №2, здесь открыты секции по спортивной гимнастике и аэробике.

Мы надеемся, что здесь будет очень много ребят, они будут воспитывать свой характер, силу духа, правильно распределять свои силы и ресурсы. А также главное – это отдушина для тех родителей, с которыми мы вместе помогли вернуть объект в государственную собственность, это пример настоящего единения. Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района

В зале аэробики, который ждали больше 20 лет, на специальной гимнастической платформе спортсмены оттачивают технику и репетируют свои номера. На кольцах, батутах, брусьях, перекладинах проходят занятия гимнастов, а также подготовка к соревнованиям.

Скоро будут соревнования – это первый этап для сдачи мастера спорта, и на них обязательно нужно выполнять нормативы. Дальше будет Первенство России, где нужно себя хорошо показать и выполнить разряд, тогда мою кандидатуру рассмотрят для зачисления в сборную. Я тренируюсь каждый день по три часа шесть раз в неделю. Сергей Ларчев, спортсмен

В гимнастическом комплексе будут тренироваться более 200 спортсменов всех возрастов и проводить чемпионаты и первенства города.

Фото, видео: Piter.TV