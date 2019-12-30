Спорткар залез под грузовик "Петровича" на Богатырском проспекте

Около 10 утра 23 января на Богатырском проспекте слишком поторопился по делам желтый спорткар. "Шевроле Камаро" не дождался, когда поедет стоящий перед ним грузовичок строительной компании "Петрович", и въехал носом под попутчика.
Передняя часть легковушки частично оказалась под грузовиком, крышка капота смялась. Пострадавших в этом столкновении не оказалось.
Пользователи в соцсетях предположили, что виновником ДТП мог стать и "Петрович", если неожиданно сдал назад. Точной причины аварии установить пока не удалось. Ведется проверка.
Ранее мы рассказывали, что в среду на дорогах Ленобласти погибли пять человек.
Фото: Андрей Садовский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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