  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль без актеров и декораций "Questioning/Кто ты?"
Сегодня, 18:00
397
smirenny

Спектакль без актеров и декораций "Questioning/Кто ты?"

0 0

Участники получат незабываемый опыт.

Многофункциональная театральная площадка "Скороход" приглашает петербуржцев и гостей города на необычный спектакль без декораций и актеров. 

Зрителей рассадят в два параллельных ряда друг на против друга. В течение часа гости будут получать анкеты, а также незабываемый опыт. Модераторы рекомендуют отвечать на вопросы быстро. В первой анкете нужно угадать базовые характеристики, далее предполагаешь поведенческие и психографические модели. Затем, ближе к финалу, попытаться увидеть себя глазами другого. 

В конечном итоге, это история про допущения, оценки и предположения, которые, возможно, не отражают реальность, но точно связаны с вами и с тем, как вы воспринимаете окружающий мир

уточняют организаторы. 

Цена билета от 990 рублей.

Фото: skorohod.me/

Теги: перфоманс
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии