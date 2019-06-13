Спектакль без актеров и декораций "Questioning/Кто ты?"

Участники получат незабываемый опыт.

Многофункциональная театральная площадка "Скороход" приглашает петербуржцев и гостей города на необычный спектакль без декораций и актеров.

Зрителей рассадят в два параллельных ряда друг на против друга. В течение часа гости будут получать анкеты, а также незабываемый опыт. Модераторы рекомендуют отвечать на вопросы быстро. В первой анкете нужно угадать базовые характеристики, далее предполагаешь поведенческие и психографические модели. Затем, ближе к финалу, попытаться увидеть себя глазами другого.

В конечном итоге, это история про допущения, оценки и предположения, которые, возможно, не отражают реальность, но точно связаны с вами и с тем, как вы воспринимаете окружающий мир уточняют организаторы.

Цена билета от 990 рублей.

Фото: skorohod.me/