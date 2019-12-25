Представление "Театр в лесу"

В этот вторник в Юсуповском саду пройдет городской фестиваль молодежи "Альтернатива".

Центральным событием фестиваля станет перформанс на острове посреди сада "Театр в лесу", подготовленный актерами мастерской Анны Алексахиной. Режиссером-постановщиком выступил Никита Кайгородцев.

Также посетителей фестиваля ожидают мастер-классы по каллиграфии и рисованию в технике "граттаж", настольные игры, курс медитации. Помимо этого, петербуржцы смогут научиться раздельному сбору мусора и принципам правильного питания.

Место: Юсуповский сад (Садовая ул., 54)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ ЛЕС | театр в лесу