Спектакль "Золотой цыпленок"

Возрастное ограничение: 6+.

Приключенческий мюзикл "Золотой цыпленок" создали известный драматург и поэт Владимир Орлов и композитор Игорь Рогалев. Зрителям расскажут историю о том, как Лиса и Волк решили похитить у Деда с Бабой золотое яичко, вырастить из него золотую курочку и разбогатеть.

В спектакле множество комических эпизодов, неожиданных поворотов событий и, конечно, музыки.

Продолжительность: 1 час 15 минут

Когда: 27 апреля в 11:30 и 14:00

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru