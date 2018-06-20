Спектакль "Золотой цыпленок"

Приключенческий мюзикл "Золотой цыпленок" создали известный драматург и поэт Владимир Орлов и композитор Игорь Рогалев. Зрителям расскажут историю о том, как Лиса и Волк решили похитить у Деда с Бабой золотое яичко, вырастить из него золотую курочку и разбогатеть.
В спектакле множество комических эпизодов, неожиданных поворотов событий и, конечно, музыки.
Продолжительность: 1 час 15 минут
Когда: 27 апреля в 11:30 и 14:00
Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12
Фото: puppets.ru
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