Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Жизнь впереди" поставлен по одноименному роману Ромена Гари. Это история отношений Мадам Розы и ее воспитанника Момо. Мудрецы и блудницы, сутенеры и бандиты разных мастей живут одной большой семьей в эмигрантском квартале Парижа.

Бывшая проститутка, а ныне содержательница детского приюта, Мадам Роза борется за жизнь изо всех сил. После знакомства с Момо ее жизнь кардинально меняется. Она точно знает, пока жизнь продолжается, битва не окончена, и "все еще впереди".

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru