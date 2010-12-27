Спектакль "Жизнь впереди" поставлен по одноименному роману Ромена Гари. Это история отношений Мадам Розы и ее воспитанника Момо. Мудрецы и блудницы, сутенеры и бандиты разных мастей живут одной большой семьей в эмигрантском квартале Парижа.
Бывшая проститутка, а ныне содержательница детского приюта, Мадам Роза борется за жизнь изо всех сил. После знакомства с Момо ее жизнь кардинально меняется. Она точно знает, пока жизнь продолжается, битва не окончена, и "все еще впереди".
Продолжительность: 2 часа 10 минут
Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65
Фото: bdt.spb.ru
Обсуждение ( 0 )