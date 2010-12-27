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Спектакль "Жизнь впереди"
Сегодня, 19:00
870
Alena_Zinovieva

Спектакль "Жизнь впереди"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Жизнь впереди" поставлен по одноименному роману Ромена Гари. Это история отношений Мадам Розы и ее воспитанника Момо. Мудрецы и блудницы, сутенеры и бандиты разных мастей живут одной большой семьей в эмигрантском квартале Парижа.   

Бывшая проститутка, а ныне содержательница детского приюта, Мадам Роза борется за жизнь изо всех сил. После знакомства с Момо ее жизнь кардинально меняется. Она точно знает, пока жизнь продолжается, битва не окончена, и "все еще впереди".

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru

Теги: бдт, жизнь впереди, мадам роза
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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