Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Жизнь впереди" поставлен по произведению Ромена Гари "Вся жизнь впереди".

Бывшая проститутка, а ныне содержательница детского приюта Мадам Роза борется за жизнь из-за всех сил. Она не испытывает никаких иллюзий по поводу доброты окружающего мира и знает твердо, пока жизнь продолжается, битва не окончена, и "все еще впереди". Однажды она встречает арабского мальчика Момо. Их непростые отношения складываются в пронзительную и нежную мелодию любви.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru