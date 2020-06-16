Спектакль "Все о Еве" покажут 8 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Эта пьеса о закулисье. Постановка притягательна рассуждениями о смысле творчества, чести и мере таланта, смене ролей и театральных интригах.

В основе сюжета заложена история американской журналистки Мэри Орр о том, как звезда проигрывает юной дебютантке. Взяв в помощницы поклонницу Еву Харрингтон, Марго Ченнинг вынуждена уступить ей свое первенство на сцене.

Одноименная кинолента Джозефа Манкевича в 1950 году получила 14 номинаций на "Оскара".

Фото: akimovkomedia.ru