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Спектакль "Все о Еве"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Все о Еве"

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Спектакль "Все о Еве" покажут 8 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Эта пьеса о закулисье. Постановка притягательна рассуждениями о смысле творчества, чести и мере таланта, смене ролей и театральных интригах. 

В основе сюжета заложена история американской журналистки Мэри Орр о том, как звезда проигрывает юной дебютантке. Взяв в помощницы поклонницу Еву Харрингтон, Марго Ченнинг вынуждена уступить ей свое первенство на сцене. 

Одноименная кинолента Джозефа Манкевича в 1950 году получила 14 номинаций на "Оскара". 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: комедия, театр комедии имени акимова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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