Спектакль "Все о Еве"

Эта пьеса о закулисье. Постановка притягательна рассуждениями о смысле творчества, чести и мере таланта, смене ролей и театральных интригах.
В основе сюжета заложена история американской журналистки Мэри Орр о том, как звезда проигрывает юной дебютантке. Взяв в помощницы поклонницу Еву Харрингтон, Марго Ченнинг вынуждена уступить ей свое первенство на сцене.
Одноименная кинолента Джозефа Манкевича в 1950 году получила 14 номинаций на "Оскара".
Фото: akimovkomedia.ru
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