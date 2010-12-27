Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева "Месяц в деревне". В благочестивом семействе помещика Ислаева появляется молодой учитель Алексей Беляев. Он сразу же привлекает внимаение всех женщин имения, начиная от служанки Кати и воспитанницы Верочки, заканчивая хозяйкой дома Натальей Петровной. Гостепримное поместье вмиг превращается в поле боя. Все несется под откос, и уже ни сын, ни муж не интересуют главную героиню (Анна Ковальчук) так, как эта убийственная страстная любовь.

Продолжительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12,Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru