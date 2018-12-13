Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Враг народа" поставлен Львом Додиным в 2013 году к 150-летию К. С. Станиславского. Сюжет основан на одноименной пьесе классика норвежской драматургии Генрика Ибсена.

История расскажет о враче, который сделал сенсационное открытие в области здоровья и долголетия. Но оценят ли власти труд специалиста, когда на кон ставится экономическое благополучие города. В центре сюжета борьба целого города с одним просвещенным, политические распри, этические и профессиональные сомнения.

Продолжительность: 2 часа 35 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru