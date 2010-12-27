Спектакль "Волшебник Изумрудного города"

Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Изумрудного города" поставлен по одноименной книге Александра Волкова. Авторы постановки предлагают зрителям совершить уникальное путешествие вместе с девочкой Элли, ее щенком Тотошкой, железным Дровосеком, Страшилой и Львом. В волшебном городе их ждут необычные жители, диковинные звери, захватывающие, а порою опасные приключения. Но Элли и ее друзья все преодолеют и обретут самое важное — веру в себя, в ценность добра, в силу дружбы.

Когда: 10 февраля в 12:00 и 17:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru