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Спектакль "Война и мир Толстого"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Война и мир Толстого"

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Возрастное ограничение: 18+.

Сценическая версия романа "Война и мир" не предполагает ни дословный пересказ, ни иллюстрацию текста. Авторы назвали свой спектакль путеводителем по произведению Толстого. Это своеобразная экскурсия по некоторым главам романа, где в роли "экскурсовода" выступит народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Зрители познакомятся с семьями Ростовых, Болконских, Курагиных, мирное течение жизни которых нарушает война.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru

Теги: алиса фрейндлих, война и мир, лев толстой
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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