Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Воительница" поставлен Антоном Яковлевым по одноименной повести Николая Лескова.

Живет в Петербурге простая русская женщина, кружевница по имени Домна Платновна. Плетет она кружева, продает их, сводничает и кружит по городу день и ночь, а за ней в хороводе кружатся люди. Благодаря своей натуре, она упрямо идет вперед, стараясь осчастливить всех окружающих. Одним она стремится помочь, другим — найти выход из положения. Однажды судьба наказывает героиню. Усвоит ли она жизненные урок, предстоит узнать зрителям.

Адрес: Театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект П.С. 75/35

Фото: mironov-theatre.ru