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Спектакль "Вишневый сад"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Вишневый сад"

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Возрастное ограничение: 16+.

Главная героиня чеховского "Вишневого сада", помещица Раневская вынуждена продать фамильное имение с уникальным садом, чтобы не разориться окончательно. Аукцион превращается в настоящую катастрофу, ведь на торги выставляется не дом, а вся прожитая в нем жизнь.

Актеры МДТ играют свои роли предельно естественно и откровенно. Глядя на них, зрители будут радоваться и грустить, смеяться и плакать.

В спектакле Льва Додина задействованы: Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Сергей Власов, Сергей Курышев и другие.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru

Теги: антон чехов, вишневый сад, лев додин, мдт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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