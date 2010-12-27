Спектакль "Вишневый сад"

Возрастное ограничение: 16+.

Главная героиня чеховского "Вишневого сада", помещица Раневская вынуждена продать фамильное имение с уникальным садом, чтобы не разориться окончательно. Аукцион превращается в настоящую катастрофу, ведь на торги выставляется не дом, а вся прожитая в нем жизнь.

Актеры МДТ играют свои роли предельно естественно и откровенно. Глядя на них, зрители будут радоваться и грустить, смеяться и плакать.

В спектакле Льва Додина задействованы: Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Сергей Власов, Сергей Курышев и другие.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru