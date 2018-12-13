Спектакль "Вишневый сад"

Главная героиня произведения Антона Чехова "Вишневый сад", помещица Раневская, вынуждена продать фамильное имение с уникальным садом, чтобы не разориться окончательно. Ситуация принимает катастрофический характер, ведь на аукцион выставляется не дом, а вся прожитая жизнь женщины и дальнейшая судьба многих героев.
Актеры играют свои роли предельно естественно и откровенно. Глядя на них зрители смогут и радоваться, и грустить, и смеяться, и плакать.
В спектакле Льва Додина задействован звездный актерский состав. На сцену выйдут Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Сергей Власов, Сергей Курышев и другие.
Продолжительность: 3 часа
Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена
Фото: mdt-dodin.ru
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