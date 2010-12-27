Спектакль "Варшавская мелодия"

Возрастное ограничение: 16+.

"Варшавская мелодия" расскажет зрителям историю любви Виктора и Гели. Он прошел войну и поступил в университет. Она тоже студентка, польская певица. Их любовь, которую пытается разрушить закон советской власти о запрете брака с иностранцами, проходит сквозь года. Зрители смогут проследить за развитием отношений Виктора и Гели, начиная от первого знакомства, заканчивая последний взглядом друг на друга.

В ролях Уршала Малка и Евгений Санников.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru