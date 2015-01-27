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Спектакль "Утоли мои печали"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Утоли мои печали"

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Драму "Утоли мои печали" представят в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской 30 сентября. Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Этот спектакль о семье, для семьи и про семью. Лирическая комедия, показывающая взаимоотношения между поколениями. Постановка – напоминание том, что в семье любят уже за то, что ты просто есть. 

Героями стали дочь-подросток, мама-лидер, постоянно работающий папа, добрая бабушка. По сюжету дочь выходит замуж за немца и улетает жить в Дрезден. И тот же дом 20 лет спустя: тихие пустые комнаты, шум телевизора и два пенсионера в ожидание звонка из-за границы. А когда дочь с семьей прилетает навестить родителей, то в доме начинаются конфликты "отцов и детей". 

В финале законы диктует расставание. Все участники драмы меняются. 

Фото: teatrvfk.ru

Теги: драма, театр имени веры комиссаржевской
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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