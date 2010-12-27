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Спектакль "Три текста про войну"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Три текста про войну"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Три текста про войну" — это размышление современных драматургов, писателей и режиссеров на тему войны, ее разрушительной и созидательной силы. Впервые на одной сцене состоится разговор о войне на трех языках: немецкого драматурга Хайнера Мюллера, британского драматурга Кэрил Черчилла и русского мастера сюрреализма и антиутопии Владимира Сорокина.

В трех самостоятельных и связанных между собой эпизодах авторы задаются вопросами о ценности жизни, любви и собственного "я", о том, стоит ли говорить детям правду о войне.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес:Малая сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru

Теги: бдт, спектакль о войне, три текста про войну
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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