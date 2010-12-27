Спектакль "Трактир "Вечность"

Возрастное ограничение: 18+.

Пьеса Мохамеда Касими "Трактир "Вечность" была впервые переведена на русский язык специально для постановки.

В центре сюжета история двух влюбленных — Иова и его жены Далии. Они решили все бросить и открыть на юге страны ресторан. Супруги мечтали о солнце, море, аромате жасмина и ледяном розовом вине. Однако стоило им обосноваться, как в городе начались столкновения на религиозной почве. Иов и Далия впадают в отчаяние и находятся в этом состоянии до тех пор, пока в рождественский вечер к ним не заходит незнакомец…

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru