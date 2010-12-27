Спектакль "Трактир "Вечность"

Возрастное ограничение: 18+.

Специально для этой постановки пьеса Мохамеда Касими "Трактир "Вечность" была впервые переведена на русский язык.

Главные герои спектакля Иов и его жена Далия решили все бросить и открыть на юге страны ресторан. Супруги мечтали о солнце, море и ледяном розовом вине. Однажды сказка превратилась в кошмар, когда в городе начались столкновения на религиозной почве. Иов и Далия впали в отчаяние и находились в этом состоянии, пока к ним в заведение не забрел незнакомец.

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru