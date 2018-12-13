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Спектакль "Трактир "Вечность"
Сегодня, 19:30
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Трактир "Вечность"

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Возрастное ограничение: 18+.

Специально для постановки пьеса Мохамеда Касими "Трактир "Вечность" впервые была переведена на русский язык.

В центре сюжета Иов и его жена Далия. Они решили все бросить и открыть ресторан в курортном городе на юге страны. Они мечтали о солнце, море, аромате жасмина и ледяном розовом вине. Стоило супругом обосноваться, как в городе начались столкновения на религиозной почве. Иов и Далия впадают в отчаяние до тех пор, пока в рождественский вечер к ним не заходит незнакомец…

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru

Теги: мдт, мохамед касими, трактир вечность
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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