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Спектакль "Todd"
Сегодня, 20:00
207
Cherepanov

Спектакль "Todd"

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Зонг-опера в клубе "A2 Green Concert".

В день рождения покойного Михаила Горшнева на подмостках клуба "А2" получит новое воплощение зонг-опера ужасов TODD. Она создана по мотивам британской легенды о парикмахере-убийце Суинни Тодде. Обновленная версия мюзикла предстанет перед зрителями в формате синтеза театра и кинематографа.

Когда: 7 августа в 20:00

Место: Концертный зал A2 Green Concert (пр. Медиков, дом №3)

Длительность: 2 часа, 1 антракт

Возрастное ограничение: 12+

Билеты: на сайте afisha.ru

Фото: Театральная афиша

Теги: клуб а2 green concert, король и шут, михаил горшнев, спектакль todd
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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