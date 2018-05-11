Спектакль "Todd"

В день рождения покойного Михаила Горшнева на подмостках клуба "А2" получит новое воплощение зонг-опера ужасов TODD. Она создана по мотивам британской легенды о парикмахере-убийце Суинни Тодде. Обновленная версия мюзикла предстанет перед зрителями в формате синтеза театра и кинематографа.
Когда: 7 августа в 20:00
Место: Концертный зал A2 Green Concert (пр. Медиков, дом №3)
Длительность: 2 часа, 1 антракт
Возрастное ограничение: 12+
Билеты: на сайте afisha.ru
Фото: Театральная афиша
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