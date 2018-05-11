Спектакль "Todd"

Зонг-опера в клубе "A2 Green Concert".

В день рождения покойного Михаила Горшнева на подмостках клуба "А2" получит новое воплощение зонг-опера ужасов TODD. Она создана по мотивам британской легенды о парикмахере-убийце Суинни Тодде. Обновленная версия мюзикла предстанет перед зрителями в формате синтеза театра и кинематографа.

Когда: 7 августа в 20:00

Место: Концертный зал A2 Green Concert (пр. Медиков, дом №3)

Длительность: 2 часа, 1 антракт

Возрастное ограничение: 12+

Билеты: на сайте afisha.ru

Фото: Театральная афиша