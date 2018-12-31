Спектакль "Тарас"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по мотивам повести Николая Гоголя "Тарас Бульба". Из классической редакции авторского текста бережно сохранена центральная линия сюжета. Отец казачьего семейства решается отвезти своих выученных в Академии сыновей – Остапа и Андрея – на родину, в запорожскую Сечь. Тарас Бульба проводит их по местам боевой славы и знакомит с друзьями-товарищами, пытаясь разбудить в молодых парубках казацкую удаль.

Зрителей ожидает остросюжетное действо, наполненное любовью, войной, болью и смертями.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Балтийский Дом, Александровский парк, 4, Большая сцена

Фото: baltic-house.ru