Спектакль "Страх любовь отчаяние"

Возрастное ограничение: 18+.

Брехтовские "Страх и отчаяние в Третьей империи" и "Разговоры беженцев" соединились в один спектакль о начале фашизма. Дейсвие происходит в 1930-е гг. в Германии. Лев Додин поместил героев двух произведений в привокзальное кафе, куда могут забрести и торжествующие штурмовики, и спасающиеся бегством изгои. Зрителям предстоит быть соучастниками мыслительного процесса и ловить на ветру случайные обрывки фраз.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: МДТ, улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru