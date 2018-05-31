Спектакль "Старший сын"

Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова на сцене ДК им. Ленсовета.

Пьеса Вампилова, написанная в 1967 году, пережила массу постановок, но больше всего известна по экранизации 1975 года с участием Евгения Леонова, Николая Караченцева и Михаила Боярского. В этот раз историю одной семьи, в которой нежданно-негаданно появляется "старший сын", разыграли актеры под руководством режиссера Павла Сафонова. В роли отца, которую когда-то исполнял Леонов, Виктор Сухоруков.

Когда: 15 августа в 19:00

Место: ДК им. Ленсовета (Каменноостровский проспект, 42)

Продолжитльность: 2 часа 40 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: от 800 до 3500 руб. в кассах ДК

Фото: ДК им. Ленсовета