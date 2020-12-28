В Петербурге пройдет гала-концерт звезд балета

16 мая на сцене ДК Ленсовета – самые яркие фрагменты известных спектаклей.

На гала-концерт звезд балета "Созвездие классики" зрители увидят на сцене "танцующего леопарда" – именно так называют народного артиста Фаруха Рузиматова, за красоту линий и невероятную пластику.

Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра, победитель международного конкурса "Vaganova-Prix" Игорь Колб покажет сольный номер "Начало" на музыку Эрика Сати. А вместе с солисткой Мариинского театра Кристиной Шапран исполнит "Адажио" из балета Сергея Прокофьева "Золушка".

Прима-балерина Михайловского театра, обладательница премии "Золотой софит" Ирина Перрен и премьер Михайловского театра, лауреат международных конкурсов Марат Шемиунов перевоплотятся в Эгину и Красса из спектакля "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна, а затем закружатся в страстном танго под музыку Астора Пьяццоллы.

В одном из номеров солисты Мариинского театра Рената Шакирова и Филипп Стёпин исполнят дуэт из балета "Корсар". А после – они же перевоплотятся в испанских героев спектакля "Дон Кихот".

Также на сцену также выйдут: солисты Мариинского театра Надежда Батоева и Ярослав Байбордин, солистка Чувашского театра Елена Коцюбира, солист театра им. В.И. Немировича-Данченко Борис Журилов.

Фото: предоставлено организаторами