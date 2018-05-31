Спектакль "Птицы"

Программа постановки составлялась на основе русских сказок: "Гуси-лебеди", "Белая лебедушка" и "Белая уточка".

23 ноября в театре имени Ленсовета на малой сцене состоится показ спектакля "Птицы".

Актеры покажут на сцене традиции Руси и обратятся к русскому народному творчеству. Спектакль повествует о лиричных глубоких и в то же время озорных сказаниях о простых истинах. Речь идет о силе добра, зле, смирении, законах и жизненных циклах. В постановке задействованы природные ритмы и сказания, основанные на связи со старыми песнями на которых росли наши предки.

Перед спектаклем у детей и их родителей будет возможность сделать традиционные подделки из ткани.

Адрес: Владимирский проспект, 12

Начало в 12:00

Фото: пресс-служба организатора

Спектакль идет без антракта.