Спектакль "Птицы"

23 ноября в театре имени Ленсовета на малой сцене состоится показ спектакля "Птицы".
Актеры покажут на сцене традиции Руси и обратятся к русскому народному творчеству. Спектакль повествует о лиричных глубоких и в то же время озорных сказаниях о простых истинах. Речь идет о силе добра, зле, смирении, законах и жизненных циклах. В постановке задействованы природные ритмы и сказания, основанные на связи со старыми песнями на которых росли наши предки.
Перед спектаклем у детей и их родителей будет возможность сделать традиционные подделки из ткани.
Адрес: Владимирский проспект, 12
Начало в 12:00
Фото: пресс-служба организатора
Спектакль идет без антракта.
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