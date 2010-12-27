Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Сон об осени" поставлен Юрием Бутусовым по одноименной пьесе норвежского писателя Юна Фоссе. Это одно из важнейших высказываний о Человеке. Встречаются Он и Она, всю жизнь любившие друг друга, но не сумевшие соединиться. Она по-прежнему одна, а у Него за спиной огромный шлейф из жены, детей и родителей. Они оба воспринимают человеческую жизнь как ритуальный танец, где тебя ведет мелодия, которую ты не в силах прервать.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru