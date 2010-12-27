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Спектакль "Слоненок"
Сегодня, 11:30
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Слоненок"

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Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Слоненок" поставлен по известной сказке Р. Киплинга. Случилось это давным-давно, когда у слонов и хобота никакого не было, а был только маленький-маленький нос. У одного Слоненка этот нос к тому же был ужасно любопытный. Слоненок замучил всех зверей своими бесконечными "почему" и "отчего". О необычайном и опасном приключении Слоненка и о том, как он в итоге приобрел замечательный хобот, зрителям расскажут артисты Большого театра кукол.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12 литера А

Фото: puppets.ru

Теги: большой театр кукол, редьярд киплинг, спектакль слоненок
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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