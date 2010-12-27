Спектакль "Слава" поставил Константин Богомолов по стихотворной пьесе поэта сталинской эпохи Виктора Гусева о двух инженерах, каждому из которых приходится делать нравственный выбор.
Автор произведения пропагандирует в своем тексте вполне гуманистические идеи. Он говорит, что страх легитимен, и что человек может бояться погибнуть. Он призывает не лезть на амбразуру. В пьесе Гусева проигрывает тот герой, который готов идти на жертву.
Является ли "Слава" Богомолова тонкой иронией над сталинской эпохой или искренним рассказом о жизни советских людей — остается загадкой, которую каждый зритель может разгадать, посетив спектакль БДТ.
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65
Фото: bdt.spb.ru
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