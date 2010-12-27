Спектакль "Шоу для настоящих леди"

Возрастное ограничение: 12+.

Сюжет этой веселой комедии хорошо знаком зрителям по голливудскому фильму 1959 года "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро в главной роли. Однако зрители Театра Эстрады увидят немного другой сюжет, более приближенный к нашей реальности.

В начале 30-х гг. прошлого века два актера, чтобы выжить в период кризиса и Великой депрессии, переодеваются в женщин и участвуют в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна. К чему все это приведет, можно только догадываться...

Продолжительность: 3 часа.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru