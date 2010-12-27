Спектакль "Розенкранц и Гильденстерн"

Возрастное ограничение: 18+.

Второстепенные герои шекспировского "Гамлета" и главные герои пьесы Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" приобретают новую жизнь в пьесе Дмитрия Волкострелова. Режиссер написал собственную историю, в которой Розенкранц и Гильденстерн остаются наедине. Действие происходит в СССР 80-х годов XX века. Дмитрий Волкострелов проводит параллель между двумя далекими и не похожими друг на друга эпохами.

Мне показалось, что в нашей культуре есть такие же люди, которые ничего плохого и ничего хорошего не сделали. И мы подумали о собирательном образе советского человека, который жил в этой системе и не мог из этой системы выбраться. Точно так же как Розенкранц и Гильденстерн не могут выбраться из пьесы Шекспира. Они навсегда в ней заключены. Как советский человек в 80-е годы. Эта система заданного существования. Дмитрий Волкострелов

Когда: 24 октября в 20:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Новая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru